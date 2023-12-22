Yılbaşı öncesi zehir tacirlerine dikkat

Yılbaşı öncesinde artan sahte içki zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Emniyet güçleri sahte içki satıcılarına baskınlar düzenlemeye devam ediyor. Sağlığı tehdit eden sahte içkiyle ilgili TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, metanol zehirlenmesinin ölüme yol açtığı konusunda uyarılarda bulundu. Toprak, "Yılbaşı gecesinde özellikle kaçak alkol, sahte içkiyle ilgili ciddi problemler yaşanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerin başında alkolü bildiğimiz, tanıdığımız, güvendiğimiz yerlerden temin etmemiz geliyor. Kapalı şişelerde olmasına dikkat etmek gerekiyor" dedi.

KAREKOD UYARISI YAPILDI

Şişe kontrolüne dikkati çeken Toprak şunları söyledi: "Özellikle şişenin üzerindeki karekodu, Gelir İdaresi Başkanlığı Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (GİB BÜİS) uygulamasından kontrol ettirebilir. Bu sistem, karekod üzerinden ürünün sahte olup olmadığı hakkında bilgi veriyor" dedi. Metanol zehirlenmesine de değinen Toprak, "Özellikle metanol zehirlenmesinin sonuçları ölüme kadar varabiliyor. Kör olma gibi sonuçları olabiliyor. Bulanıklık gibi durumlarla karşılaştıkları zaman mutlaka bir doktora gözükmeleri gerekiyor." Toprak, mide bulantıları ve kusma gibi durumlarda acil müdahale istenmesi gerektiğini söyledi. Gıda tüketimi konusuna da değinen Toprak, "O gün bir karışık menü ayarlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş belgelerin olup olmadığını, gıda mühendisi tarafından kontrollerinin yapılıp yapılmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Çok ucuz bir şey varsa, buna da bir soru işareti ile yaklaşılmalı" diye konuştu.