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Haberler İzmir Sıkı denetimler arttı suç oranları azaldı

Sıkı denetimler arttı suç oranları azaldı

HABER MERKEZİ
Sıkı denetimler arttı suç oranları azaldı
İzmir'in en kalabalık ilçesi Buca'da, polis ekiplerinin gece gündüz gerçekleştirdiği sıkı denetimler sonuç verdi ve suç oranında yüzde 58'lik bir düşüş olduğu açıklandı. Öte yandan ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 48'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 522 bin 404 nüfusu ile İzmir'in en kalabalık ilçesi olan Buca'da, polis ekiplerinin son haftalarda uygulamalarını ve denetimlerini sıklaştırmasının ardından suç oranında yüzde 58'lik bir azalma olduğu belirtildi. Ayrıca evden hırsızlık suçlarında yüzde 42.86, otodan hırsızlık suçlarında yüzde 61.87, iş yerinden hırsızlık suçlarında yüzde 18.89 ve açıktan hırsızlık suçlarında ise yüzde 58.90 azalma meydana geldiği açıklandı.
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