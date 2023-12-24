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Haberler İzmir İzmir için yeni SİT kararı verildi

İzmir için yeni SİT kararı verildi

HABER MERKEZİ
İzmir için yeni SİT kararı verildi
SEFERİHİSAR'DA Roma ve Bizans döneminden kalma tarihi kalıntıların bulunduğu bölge Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir'de arkeolojik SİT alanlarına yenisini ekledi. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulu kentteki iki bölgeyi daha arkeolojik SİT olarak ilan ettiğini duyurdu. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Seferihisar'ın İhsaniye Mahallesi sınırlarında kalan bir bölgede 3'üncü derece arkeolojik SİT ilan edildi. İlanda zeytinlik ve tarım arazisi olarak kayıtlı 1060 ada 2,3,4 ve 5 numaralı parselde Roma, geç Roma ve Bizans döneminde kalma tarihi kalıntılar bulundu. Karar tapuya şerh olarak düşülecekken bölgenin koruma amaçlı imar planları hazırlanacak.
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