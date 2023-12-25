İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nden randevu nereden, nasıl alınır?

MHRS üzerinden randevu alınması, kişilerin ne randevusu almak istediklerine göre farklı şekillerde gerçekleştirilir. MHRS randevu sistemi, sistem üzerinden hastane, sağlık ocağı veya aile hekimliği randevusu alacak kişilere farklı seçenekler sunar. Hangisi arzu ediliyorsa, o seçeneğin üzerine tıklanır ve böylece randevu onaylanır. Buna ek olarak, ALO 182 hattı kişilerin talep ettikleri her saat aralığında aranabilir. Ayrıca MHRS'nin resmi internet sitesi üzerinden de hızlı bir şekilde randevular alınabilir.

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182 MHRS hattı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 7 gün 24 saat boyunca hizmet verir. Bu telefon numarası, vatandaşlar tarafından talep ettikleri saat aralığında aramaya açıktır. Ancak genellikle mesai saatlerinde aranması tercih edilir.