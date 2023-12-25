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Haberler İzmir İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nden randevu nereden, nasıl alınır?

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nden randevu nereden, nasıl alınır?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinin Refik Şevket İnce Mahallesi'nde bulunan Ege Bölgesi'nin en büyük ve kapsamlı hastanesi olan İzmir Şehir Hastanesi'nden doktor randevusu nereden ve nasıl alınır? İşte İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi doktor randevusu alma yöntemleri...

HABER MERKEZİ

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nden doktor randevusu almak isteyen vatandaşlar araştırma yağmaya başladı. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nden randevu nasıl alınır? Randevu almak için nereye başvurulur? İşte merak edilenler...

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nden randevu nereden, nasıl alınır?

MHRS üzerinden randevu alınması, kişilerin ne randevusu almak istediklerine göre farklı şekillerde gerçekleştirilir. MHRS randevu sistemi, sistem üzerinden hastane, sağlık ocağı veya aile hekimliği randevusu alacak kişilere farklı seçenekler sunar. Hangisi arzu ediliyorsa, o seçeneğin üzerine tıklanır ve böylece randevu onaylanır. Buna ek olarak, ALO 182 hattı kişilerin talep ettikleri her saat aralığında aranabilir. Ayrıca MHRS'nin resmi internet sitesi üzerinden de hızlı bir şekilde randevular alınabilir.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYIN...

182 MHRS hattı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 7 gün 24 saat boyunca hizmet verir. Bu telefon numarası, vatandaşlar tarafından talep ettikleri saat aralığında aramaya açıktır. Ancak genellikle mesai saatlerinde aranması tercih edilir.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nden randevu nereden, nasıl alınır?

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ NEREDE?

İzmir Şehir Hastanesi, İzmir'in Bayraklı ilçesinin Refik Şevket İnce Mahallesi'nde bulunuyor.

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ'NE NASIL GİDİLİR? HANGİ ESHOT GİDER?

Bayraklı Şehir Hastanesi – Bostanlı İskele 532, Bayraklı Şehir Hastanesi – Bornova Metro Hattı 533, Bayraklı İZBAN İstasyonu 598, Bayraklı Toplu Konut Alanı ile EVKA 3 Metro (559), Bornova Metro Aktarma Merkezi'ne 558, numaralı ESHOT hatları hizmet vermeye başladı. Hastaneye gidecek olan araçlar, gün içinde yolcu yoğunluğuna göre 8 ile 24 dakika aralıklarla servis yapıyor.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nden randevu nereden, nasıl alınır?

Bayraklı Şehir Hastanesi – Bostanlı İskele 532, Bayraklı Şehir Hastanesi – Bornova Metro Hattı 533, Bayraklı İZBAN İstasyonu 598, Bayraklı Toplu Konut Alanı ile EVKA 3 Metro (559), Bornova Metro Aktarma Merkezi'ne 558, numaralı ESHOT hatları hizmet vermeye başladı. Hastaneye gidecek olan araçlar, gün içinde yolcu yoğunluğuna göre 8 ile 24 dakika aralıklarla servis yapıyor.

Otobüs seyir saatleri için ESHOT Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden paylaştığı otobüs saatleri bölümünden öğrenebilirsiniz.

ESHOT OTOBÜS SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

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