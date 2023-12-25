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İzmir’de öğretim üyesi dövülerek öldürüldü

HABER MERKEZİ
İzmir’de öğretim üyesi dövülerek öldürüldü

DEMİR ÇUBUKLA DARP

Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle (64) kalabalık bir grup tarafından demir çubuklarla darp edildi. Olay geçtiğimiz hafta İzmir'in Eşrefpaşa semtinde bulunan bir kıraathanede gerçekleşti.

YİRMİ KİŞİ SALDIRDI

Kardeşleri arasında yaşanan bir sorunun çözümü için gittiği kıraathanede 20 kişinin saldırısına uğrayan Dr. Dicle feci şekilde dövüldü. Hastaneye kaldırılan Dicle yaşam savaşını kaybederken, saldırganlar hakkında yakalama emri çıkarıldı.

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