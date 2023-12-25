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Haberler İzmir Meyve bıçağını arkadaşına sapladı

Meyve bıçağını arkadaşına sapladı

HABER MERKEZİ
Meyve bıçağını arkadaşına sapladı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocukların "küfürleşme" kavgasında çocuklardan biri meyve bıçağıyla göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, cuma akşamı saat 22.50 sıralarında Bahariye Mahallesi Müjgan Barutçu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan arkadaş grubundan Arda T. (17) ile Arda O. (16) arasında "küfürleşme" nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine yanında bıçak bulunan Arda O., arkadaşı Arda T.'yi meyve bıçağıyla göğsünden bıçakladı. İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Arda T., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi Arda O. polis ekiplerince yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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