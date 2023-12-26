Bir kadın daha sokak ortasında katledildi

İzmir'de bir kez daha kadın cinayeti işlendi. Karabağlar ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Kayhan Barbak, sabaha karşı sokak ortasında eşi Zehra Barbak'ı bacağının üç yerinden bıçaklayarak katletti. Aşırı kan kaybeden 35 yaşındaki talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, öfkeli koca Barbak suç aleti bıçakla birlikte ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EVİ TERK ETMEK İSTEDİ

2023 yılında 383'üncü kadın cinayeti İzmir'de yaşandı. Kan donduran olay Karabağlar ilçesinin Vatan Mahallesi'nde bulunan Faruk Akar Karasu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olan Kayhan Barbak ile eşi Zehra Barbak, yine tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Zehra Barbak, eşi ile yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine evi terk etmek istedi. Sabaha karşı 04.30 sıralarında evden çıkan genç kadının peşinden giden öfkeli koca, bir çocuk annesi eşini bacağının üç farklı yerinden bıçakladı. Genç kadın, aldığı derin bıçak yaraları nedeniyle çok fazla kan kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

GEÇİMSİZLİK VE KISKANÇLIK

Talihsiz kadının cenazesi nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, zanlı koca Barbak suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çiftin arasında uzun süredir devam eden şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavgalar yaşandığı ve aile bireylerinin de konuyu bildiği kaydedildi. Koca Kayhan Barbak'ın aynı zamanda kıskançlık yüzünden de sürekli kavga çıkardığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, genç kadının cenazesi Adli Tıp Morgundan alındıktan sonra ailesi tarafından toprağa verileceği belirtildi.