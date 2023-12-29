İlk biyonik ameliyat

2 yaşındayken sağ kulağına yerleştirilen biyonik kulak cihazı sayesinde duyup konuşmaya başlayan Bülent Torak Sarı (13), son zamanlarda özellikle trafik ve okul gibi kalabalık yerlerde sesin nereden geldiğini anlayamadığı için günlük hayatında zorluk yaşamaya başladı. İzmir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine başvuran hastaya yapılan değerlendirmeler sonucunda Koklear İmplant ameliyatı önerildi.

ÜST DÜZEY TEKNOLOJİ

Yapılan ameliyat sonrasında iyileşme sürecinde olan hasta, ortalama 3 hafta sonra her iki kulağı ile duymaya başlayacak. Bu sayede, trafikte daha güvenli şekilde hareket edebilecek ve okulda öğretmeninin ve arkadaşlarının sesini rahatlıkla duyabilecek. İzmir Şehir Hastanesi'ndeki ilk Koklear İmplant (Biyonik Kulak) ameliyatını başarı ile yapan Prof. Dr. Abdullah Dalğıç, bir çocuğa ses olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Hastanenin üst düzey teknolojik donanımı sayesinde özellikli işlere imza atmanın daha kolay olduğunun da altını çizdi.

BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "İzmir Şehir Hastanesinde ilk Biyonik Kulak Ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Doğuştan işitme kaybı olan 13 yaşındaki hastamız Bülent Torak Sarı'nın sol kulağına Koklear İmplantasyon (Biyonik Kulak) ameliyatı yapıldı. Mikroskop kullanılarak cerrahi işlemle yerleştirilen biyonik kulak cihazı sayesinde hasta her iki kulağı ile duyabilecek. Gencimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, ekibimizi kutluyoruz" ifadelerini kullandı.