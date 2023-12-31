İzmir’de 31 Aralık yılbaşı akşamında toplu taşıma saat kaça kadar açık? 31 Aralık Pazar İZBAN, ESHOT sefer saatleri ...

ESHOT'TA GECE SEFERLERİ UZAYACAK

Otobüslerde gece 24.00 ile 02.05 arasında 60 hatta gece seferleri uzayacak. Baykuş seferleri ise sabaha kadar yarım saatte bir düzenlenecek. Yılbaşı gecesi sefer saatleri uzatılan hatlar ve son sefer saatleri ise şöyle:



Alsancak Garı kalkışlı 912 ve 963 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.20,

Konak kalkışlı 18, 19, 20, 23, 27, 30, 33, 35, 72, 105, 171, 193, 224, 233, 253, 285, 302, 304, 374, 465, 550, 587 ve 588 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45,

Lozan kalkışlı 470, 680,681 ve 691 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.20,

Gümrük kalkışlı 42, 45 ve 838 numaralı otobüsün son sefer saati 01.45,

Halkapınar Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 53, 168, 502, 555, 560 ve 599 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45, Halkapınar Metro 2 Aktarma Merkezi kalkışlı 77, 78, 125, 148, 240 ve 253 numaralı otobüslerin son kalkış saati 01.45, Bornova Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 268 ve 565 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.00,

Evka- 3 Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 114 numaralı otobüsün son sefer saati 02.05,

Üçkuyular İskele Aktarma Merkezi kalkışlı 5 ve 7 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.05,

Fahrettin Altay Aktarma Merkezi kalkışlı 8, 17, 311, 969 ve 971 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.05,

Gaziemir Semt Garajı Aktarma Merkezi kalkışlı 891'in son sefer saati 01.00,

Egekent Aktarma Merkezi kalkışlı 128, 295 ve 346 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.55,

Çiğli Aktarma Merkezi kalkışlı 342, 344 ve 529 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.50 olacak.