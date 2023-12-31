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Haberler İzmir İzmir'de 31 Aralık yılbaşı akşamında toplu taşıma saat kaça kadar açık? 31 Aralık Pazar İZBAN, ESHOT sefer saatleri ...

İzmir'de 31 Aralık yılbaşı akşamında toplu taşıma saat kaça kadar açık? 31 Aralık Pazar İZBAN, ESHOT sefer saatleri ...

Son dakika İzmir haberleri... 31 Aralık Pazar yılbaşı akşamı için İzmir'de toplu taşımada yeni düzenlemeye gidildi. Toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar 'İzmir'de yılbaşı akşamı (31 Aralık) metro saat kaça kadar açık? İZBAN, ESHOT sabaha kadar var mı? İZBAN'da son sefer saat kaçta?' soruları araştırılıyor. İşte 31 Aralık Pazar İzmir toplu taşıma sefer saatleri...

GÖZDE AYVAZ

Son dakika İzmir haberleri....Yılbaşı akşamı planı olanlar toplu taşıma sefer saatlerini yakından takip ediyor. İzmir'de de yılbaşı akşamı için metro, otobüs,tramvay, deniz ulaşımında sefer saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Peki İzmir'de bugün (31 Aralık Pazar) İZBAN, ESHOT, TRAMVAY SAAT KAÇA KADAR VAR? Vapur seferleri saat kaçta sona erecek? İşte İzmir metro, otobüs, tramvay, deniz ulaşımı sefer saatleri...

İzmir’de 31 Aralık yılbaşı akşamında toplu taşıma saat kaça kadar açık? 31 Aralık Pazar İZBAN, ESHOT sefer saatleri ...

ESHOT'TA GECE SEFERLERİ UZAYACAK
Otobüslerde gece 24.00 ile 02.05 arasında 60 hatta gece seferleri uzayacak. Baykuş seferleri ise sabaha kadar yarım saatte bir düzenlenecek. Yılbaşı gecesi sefer saatleri uzatılan hatlar ve son sefer saatleri ise şöyle:

Alsancak Garı kalkışlı 912 ve 963 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.20,
Konak kalkışlı 18, 19, 20, 23, 27, 30, 33, 35, 72, 105, 171, 193, 224, 233, 253, 285, 302, 304, 374, 465, 550, 587 ve 588 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45,
Lozan kalkışlı 470, 680,681 ve 691 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.20,
Gümrük kalkışlı 42, 45 ve 838 numaralı otobüsün son sefer saati 01.45,
Halkapınar Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 53, 168, 502, 555, 560 ve 599 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45, Halkapınar Metro 2 Aktarma Merkezi kalkışlı 77, 78, 125, 148, 240 ve 253 numaralı otobüslerin son kalkış saati 01.45, Bornova Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 268 ve 565 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.00,
Evka- 3 Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 114 numaralı otobüsün son sefer saati 02.05,
Üçkuyular İskele Aktarma Merkezi kalkışlı 5 ve 7 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.05,
Fahrettin Altay Aktarma Merkezi kalkışlı 8, 17, 311, 969 ve 971 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.05,
Gaziemir Semt Garajı Aktarma Merkezi kalkışlı 891'in son sefer saati 01.00,
Egekent Aktarma Merkezi kalkışlı 128, 295 ve 346 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.55,
Çiğli Aktarma Merkezi kalkışlı 342, 344 ve 529 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.50 olacak.

İzmir’de 31 Aralık yılbaşı akşamında toplu taşıma saat kaça kadar açık? 31 Aralık Pazar İZBAN, ESHOT sefer saatleri ...

GEMİLER ARALIKSIZ ÇALIŞACAK
İZDENİZ'e bağlı vapurlar 31 Aralık tarihinde her zaman uyguladığı hafta sonu tarifesine göre hareket edecek. Vatandaşların yılbaşı hazırlığı yoğunluğu nedeniyle Karşıyaka - Üçkuyular feribot hattında 30 ve 31 Aralık günlerinde 15.00-21.20 saatleri arasında 7 ek sefer düzenlenecek.

31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece ise ihtiyaç halinde ek seferler uygulanacak. Alsancak –Karşıyaka arasında yapılan Baykuş seferleri saat 05.20'ye kadar devam edecek. 1 Ocak Pazartesi günü ise 07.20'den itibaren yolcu gemileri ve 11.00 itibariyle de arabalı vapurlar seferlerine başlayacak; gün boyu hafta sonu tarifesine göre hizmet verecek.

İzmir’de 31 Aralık yılbaşı akşamında toplu taşıma saat kaça kadar açık? 31 Aralık Pazar İZBAN, ESHOT sefer saatleri ...

30 DAKİKA ARAYLA BAYKUŞ SEFERİ
Konak Bahribaba kalkışlı 910, 920, 930, 940 ve 950 numaralı hatlarda sabaha kadar yarım saatte bir baykuş seferleri olacak.

METRO VE TRAMVAY DA SABAHA KADAR
İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları, yılbaşı gecesi sabaha kadar çalışacak. Metroda ve Konak Tramvayı'nda 01.00-05.00 arasında; Karşıyaka Tramvayı'nda ise 00.20-05.20 arasında saat başı sefer yapılacak.

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