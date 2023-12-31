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Haberler İzmir TCG Burgazada, yeni yılda İzmir'de nöbette

TCG Burgazada, yeni yılda İzmir'de nöbette

Milli Gemi (MİLGEM) sınıfı korvetlerden biri olan TCG Burgazada, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli imkanlar kullanılarak tasarlanıp entegre edilen göz bebeği gemilerinden biri. Yeni yılda İzmir Foça Limanı'nda nöbette olacak.

İHA
TCG Burgazada, yeni yılda İzmir’de nöbette

Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeği, tasarım ve entegrasyonu milli imkanlar kullanılarak yapılan Milli Gemi (MİLGEM) sınıfı korvetlerin 3'üncü gemisi TCG Burgazada, İzmir Foça Limanı'nda yeni yılda nöbette olacak.

Türkiye'nin Milli Gemi projesi kapsamında, ilk defa günümüz teknolojisine uygun olarak inşa edilen TCG Burgazada (F-513) korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla verilecek her türlü görev için kullanılmak üzere hazır bekletiliyor.

Yeni yılda, Foça Limanı'nda yüksek hazırlık durumunda bulunan TCG Burgazada gemisinde görevli askerler, ailelerinden uzak, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de elleri tetikte bekliyor.

Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı görülen gemide TCG Burgazada Komutanı Deniz Yarbay İlkay Beril Aydemir, askerlerin yeni yılını kutladı.

Ailelerinden uzakta, her saniye görev başında hazır olduklarını belirten Deniz Yarbay Aydemir, "Ülkemizin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerin korunması için verilen görev doğrultusunda ailelerimizden uzaktayız. TCG Burgazada ailesi olarak sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içerisinde yeni bir yıl dilerim" ifadelerine yer verdi.

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