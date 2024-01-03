Milyoner çiftin dosyası ‘faili meçhul’ kaldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 13 yıl önce işlenen çifte cinayet sırrını hala koruyor. Ayten ve Hüsnü Civan'ın katilleri, 'Kusursuz cinayet yoktur, katil geride mutlaka katil iz bırakır' sözünü çürüten cinsten. Evlerinde öldürülen iki kişiden geriye tek bir ipucu, tek bir kamera kaydı bile çıkmadı. Evden kaçarken güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu hard diskin bile alındığı o cinayetin detayları bir hayli ilginç...

17 BIÇAK DARBESİ

İsveç ve Türkiye'de çok sayıda gayrimenkule sahip olan Ayten - Hüsnü Civan çifti 2010 yılında evlerinde vahşice öldürüldü. 13 yıldır dosya ile ilgili hiçbir gelişme kaydedilemedi. Gizemini koruyan olayda şüpheli bir isim de yok. Çifte cinayet, Özkanlar semti 249/2 Sokak, 11 numaralı Civan Apartmanı'nda katledilen Ayten - Hüsnü Civan çiftinden bir süredir haber alamayan yakınları ve komşularının polise ve çiftin çocuklarına haber verince ortaya çıktı.

BANYODA BULDULAR

Eve gelen ekiplerce kapının kırılması korkunç manzarayı ortaya çıkardı. Polisler ilk olarak 60 yaşındaki Ayten Civan'ın cansız bedenini buldu. Talihsiz kadın, kalbinden aldığı tek bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Ardından banyodaki 65 yaşındaki Hüsnü Civan'ı buldular. Talihsiz adam tam 17 bıçak darbesiyle yaşamını yitirmişti. Evin kapısında ise hiçbir zorlama yoktu. Televizyonun açık olduğu evde dolaplar ve eşyaların bir kısmı karıştırılmıştı.

KAMERA KAYITLARI DA YOK!

Komşular emniyete, Hüsnü Civan'ın çok tedbirli bir insan olduğunu, kamera sisteminden gelen kişiyi görmeden kapıyı açmadığı bilgisini verdiler. Güvenlik kayıtlarını incelemek isteyen polis, kayıtların tutulduğu bilgisayarı görünce şaşırdı. Çünkü katil ya da katiller, apartmanın güvenlik kameralarının kayıt yaptığı bilgisayarın hard diskini de almışlardı. Bu durum ve kapının zorlanmadan açılmış olması, faillerin ölen çifti tanıyan birisi olabileceği ihtimalini daha da kuvvetlendirdi.

TEK BİR PARMAK İZİ

EVDE sadece tek bir yerde, çifte ait olmayan parmak izi bulan ekipler, bu izin peşine düştü. Cinayetin üzerinden üç yıl geçmişti ki emniyetin sistemine yeni girilen bir parmak izi, bulunan izle eşleşti. Kozmetik poşeti üzerindeki iz, cinayetin işlendiği mahallede kuaförlük yapan bir şahsa aitti. Şahsın cinayetle ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Böylece eldeki tek ipucu olan parmak izinden de bir sonuca ulaşılamamış oldu.

KUSURSUZ CİNAYET Mİ?

ÜZERİNDEN uzun yıllar geçen gayrimenkul zengini Atiye - Hüsnü Civan cinayetinde bugüne dek en ufak bir gelişme kaydedilmiş değil.

ŞÜPHELİ YOK

İZMİR'İN en hareketli semtlerinden Bayraklı'da işlenen bu menfur cinayet, gizemini hala koruyor. Bulunabilen bir ipucu olmadığı gibi şüphelenildiği bilinen bir isim de yok. Bütün bu olanlar Civan çifti cinayetinin kusursuz işlenmiş bir cinayet mi olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Ancak tarihin bize öğrettiği, kusursuz cinayet diye bir şeyin olmadığıdır. Bakalım çiftin iki evladını ve sevenlerini üzen bu cinayet ne zaman çözülecek?

YARIN: 6 CESET VAR TEK DELİL YOK