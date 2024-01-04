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Haberler İzmir İzmir namaz vakitleri 2024! İzmir ezan saatleri...

İzmir namaz vakitleri 2024! İzmir ezan saatleri...

İzmir namaz saatleri ibadetini yerine getirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. İzmir'de namazını saatinde eda etmek isteyenler 'İzmir namaz vakitleri, İzmir ezan saatleri 2024' aramasını yoğun olarak yapıyor. İşte İzmir'de namaz vakitleri...

HABER MERKEZİ

İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz akli dengesi yerinde olan erişkinlere farz kılınmıştır. İbadetini saatinde yerine getirmek isteyenler ikamet ettikleri ilin namaz saatlerini araştırıyor. Peki İzmir'de sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta kılınıyor? İşte 2024 İzmir namaz vakitleri...

İzmir namaz vakitleri 2024! İzmir ezan saatleri...

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ | 4 Ocak Perşembe
İmsak: 06:54
Güneş: 08:22
Öğle: 13:21
İkindi: 15:49
Akşam: 18:10
Yatsı: 19:32

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İzmir namaz vakitleri 2024! İzmir ezan saatleri...

NAMAZ HANGİ HÂLLERDE BOZULABİLİR?
Namazı, mazeretsiz bozmak haramdır. Ancak bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda mübah, bazen de müstehap olur. İnsan canına yönelik bir tehlike karşısında; mesela saldırıya uğrayan, ateşe, suya düşen bir insanın yardım istemesi hâlinde ona yardım etmek maksadıyla namazı bozmak vacip olur. Bir malın telef olmasını, çalınmasını önlemek gayesiyle namazı bozmak mübahtır. Tek başına namaz kılan bir kişinin, cemaatle namaz kılmanın faziletini kazanmak için namazı keserek farza yetişmesi ise müstehaptır (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 1/654,655).

İzmir namaz vakitleri 2024! İzmir ezan saatleri...

GÜLMEK NAMAZI BOZAR MI?
Namazda aslolan kulun Rabbinin huzurunda olduğu bilinciyle huşû içerisinde kılınmasıdır. Fakat elde olmayan sebeplerle meydana gelen gülmenin namaza etkisi üç şekilde değerlendirilir:
a) Namazda iken yanındakilerin duyabileceği şekilde sesli olarak gülmek: Bu şekilde gülmekle Hanefîler'e göre hem abdest hem de namaz bozulur (Serahsî, el-Mebsût, 1/77; Merğinânî, el-Hidâye, 1/18). İbn Üsâme'nin babasından naklettiği bir hadiste şöyle denilmektedir: "Biz Resûlullah'ın peşinde namaz kılarken görme özürlü birisi bir çukura düştü. Biz de adamın hâline güldük. Bunun üzerine Resûlullah yeniden abdest alıp namazı baştan itibaren iade etmemizi emretti." (Dârekutnî, es-Sünen, 1/295-296 [601; Ebû Dâvûd, Merâsîl, 75 [8]; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 1/226 [679]).

b) Şâfiîlere göre kahkaha namazı bozsa da abdesti bozmaz. Çünkü namazın dışındayken kahkaha abdesti bozmadığına göre namazdayken de bozmaz (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/140).

c) Namaz kılan kimsenin kendisinin duyabileceği kadar gülmesiyle yalnızca namaz bozulur. Kişinin kendisinin ya da yakınındakinin işitmeyeceği şekilde gülümsemesi namazı da abdesti de bozmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/11).

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