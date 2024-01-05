Fethi Sekin ile Musa Can İzmir Adliyesi’nde anılacak

İzmir'de 7 yıl önce Bayraklı Adliyesi'ne yönelik hain terör saldırısında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için bugünanma töreni gerçekleştirilecek. Adalet Bakan Yılmaz Tunç'un da katılacağı anma töreni saat 10.30'da başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlerimiz anısına hazırlanan barkovizyon gösterisi sunulacak.

KARANFİL BIRAKILACAK

İzmir Müftüsü Sinan Kazancı'nın şehitlerin ruhuna dua okumasının ardından İzmir Adliyesi C kapı önündeki heykel alanına ve polis memuru Fethi Sekin'in şehit düştüğü alana karanfil bırakılıp dua edilecek. İzmir Adliyesi C kapı, Sosyal Tesisler önü, kiralık ek bina ve Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) güney kapı önünde şehitlerin ruhuna lokma ikram edilecek. Ayrıca İzmir Bayraklı Adliye mescidinde ve Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camii'nde şehitlerimizin ruhuna Cuma namazı öncesi mevlid-i şerif okutulacak.