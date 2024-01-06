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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika İzmir haberleri.... AFAD verilerine göre saat 14.53'te İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem 9.18 km derinlikte gerçekleşti. Aliağa ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

HABER MERKEZİ
Son dakika: İzmir’de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika İzmir haberleri....AFAD verilerine göre saat 14.53'te merkez üssü İzmir'in Aliağa ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıkları olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı 9,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin İzmir'in Aliağa ilçesine 7,33 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği tespit edildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

06-01-2024 14:53:3138.8326.88869.18ML4.2Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.44 km] Aliağa (İzmir)615339
06-01-2024 14:32:0136.853636.596113.8ML2.5Hassa (Hatay)615338
06-01-2024 14:20:1737.123936.95589.18ML2.7Nurdağı (Gaziantep)615337
06-01-2024 11:08:5538.212238.64647ML1.1Pütürge (Malatya)615336
06-01-2024 10:45:3136.211928.953110.9ML0.8Akdeniz - [30.88 km] Seydikemer (Muğla)615334
06-01-2024 10:44:3038.103636.95927.02ML2.4Göksun (Kahramanmaraş)615335
06-01-2024 10:42:1438.077537.82565.16ML3.0Doğanşehir (Malatya)615328
06-01-2024 09:58:2338.144436.83927.05ML2.4Afşin (Kahramanmaraş)615327
06-01-2024 09:42:4036.065628.10817.12ML1.9Akdeniz - [62.85 km] Marmaris (Muğla)615331
06-01-2024 09:40:2238.265638.11724.9ML1.2Yeşilyurt (Malatya)615332
06-01-2024 09:35:2138.098638.6557ML1.6Pütürge (Malatya)615333
06-01-2024 09:26:4737.920639.55196.94ML1.5Çermik (Diyarbakır)615329
06-01-2024 09:15:2240.891131.68335ML1.2Merkez (Bolu)615330
06-01-2024 08:54:4040.883331.66868.62ML1.8Merkez (Bolu)615326

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