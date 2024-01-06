Son dakika: İzmir’de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika İzmir haberleri....AFAD verilerine göre saat 14.53'te merkez üssü İzmir'in Aliağa ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıkları olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı 9,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin İzmir'in Aliağa ilçesine 7,33 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği tespit edildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ