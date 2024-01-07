Buca’da doğa katliamı! Çevre Şehircilik Bakanlığı harekete geçti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova İlçesinde kısa adı 'BAL' olan Bornova Anadolu Lisesi Kampüs alanında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapımına başlanan meslek lisesi ve anaokulu inşaatı temel kazısı sırasında 'ağaç katliamı' yapıldığını iddia eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yalanını partilisi CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ortaya çıkardı. İduğ, anaokulu için yapılan temel kazısında Soyer'in iddia ettiğinin aksine tek bir ağacın bile kesilmediğini açıkladı.

BORNOVA'DA ÖYLE BUCA'DA BÖYLE

Bornova'da 'Ağaç katliamı yapıldı' yalanına sığınıp ortalığı ayağa kaldıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Buca Evka1, Aydoğdu Mahallesinde sanatçı Barış Manço'nun aziz hatırasını yaşatmak için oluşturulan orman alanını nasıl çöp deposu haline dönüştürdüğünü çektiği fotoğraflarla gözler önüne serildi.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK HAREKETE GEÇTİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, konuyla ilgili olarak harekete geçti. Doğa katliamının yaşandığı Buca Evka1'deki Barış Manço Ormanı'na giden il müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde önce tespit yaptı ardından da yaşananları kayıt altına alıp tutanak tuttu. Edinilen bilgiye göre belediye yetkilileri ile bağlantıya geçen il müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu atıkların bir an önce bulundukları yerden kaldırılmasını istedi.

BURSALI TEPKİ GÖSTERDİ

Buca'daki doğa katliamına AK Parti cephesinden de tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Biz bu filmi daha önce de izledik. Nasıl ki o zaman mesele ağaç değildiyse, şimdi de değil. İzmir'in değerlerinden biri olan Bornova Anadolu Lisesi'ni yalanlarına alet ettiler, buradan İzmir'de kaybettikleri itibarlarını yeniden kazanma derdine düştüler. Ama projeye kendilerinin onay verdiği ortaya çıktı. Şimdi ise meselenin ağaç olmadığı da Sabah Gazetesi'nin haberi ile gün yüzüne çıktı. Madem çevreye bu kasar önem veriyorsunuz Buca Evka1 Aydoğdu mahallesinde Barış Manço Ağaçlandırma Alanı'na Büyükşehir Belediyesinin çöplerini neden yığıyorsunuz? Sizin çevre hassasiyetiniz bu mudur?" diye konuştu.

HİÇBİR İZAHI YOK

"Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Daire Başkanlıklarına ait birimler kendi sorumluluk alanlarındaki yeşil alanlardan topladıkları çöpleri depolama izinleri olmamasına rağmen kamyonlarla buraya yığmasının hiç bir izahı yoktur." diyen Bursalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Üstelik atıklar sadece park bahçe atıkları ile sınırlı da değil. Araba lastiği, koltuk gibi malzemeler de buraya kamyonlarla getirilip dökülmüş. Ardından da üstleri yine belediyeye bağlı iş makinaları ile toprakla örtülmüş. Resmen bir doğa katliamına imza atılmış. Bu katliam CHP'nin genel başkanından belediye başkanına kadar sözde çevre hassasiyetini en güzel şekilde ortaya koydu." ifadelerine yer verdi.