Üçüncü evlilik cinayetle bitti

İZMİR'DE bir süre önce Ege Üniversitesi'nden emekli olan ve üçüncü evliliğini yapan 47 yaşındaki Şirin Bozkurt ile kendisi gibi üçüncü kez dünya evine giren eşi Fırat Bozkurt (43) arasında kıskançlık yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti.

GÖZALTINA ALINDI

DIŞARIDA alkol aldıkları sırada tartışmaya başlayan çiftten Şirin Bozkurt, eşini göğsü ve sırtından defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam yaşamını yitirirken, katil Şirin Bozkurt ve 18 yaşındaki oğlu Ç.G. gözaltına alındı.

Fırat Bozkurt'un aldığı bıçak darbeleriyle kan kaybından öldüğü belirlendi.

Şirin Bozkurt ve oğlu Ç.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.