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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir'in bazı ilçeleri için 'zirai don' uyarısı

Meteoroloji'den İzmir'in bazı ilçeleri için 'zirai don' uyarısı

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji İzmir'in bazı ilçelerinde bu geceden itibaren zirai don beklendiği belirterek vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DHA
Meteoroloji’den İzmir’in bazı ilçeleri için ’zirai don’ uyarısı

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından İzmir ve ilçeleri için zirai don uyarısı yapıldı.Açıklamada, "Bölgemizde halen etkili olmaya devam eden soğuk havaya, ek olarak kuvvetli esen rüzgarın etkisini kaybetmesi nedeniyle; bu gece İzmir'in doğu (Bayındır, Beydağ, Kınık, Kiraz, Torbalı, Kemalpaşa, Tire ve Menderes) ilçelerinde kırsal kesimde hafif, yarın gece sahil kesimi hariç il geneli kırsal alanlarda hafif Beydağ ve Kiraz'da orta kuvvette, 13 Ocak-14 Ocak'a bağlayan gece sahil kesimi hariç il genelinde hafif ve orta kuvvette, yüksek rakımlı yerlerde kuvvetli, 14 Ocak-15 Ocak'a bağlayan gece doğu (Bergama, Bayındır, Torbalı, Beydağ, Kınık, Kiraz, Kemalpaşa, Tire ve Menderes) ilçelerinde hafif zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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