150 kiloluk dondurma makinesi hırsızlığı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, dondurucu üretimi yapan firmanın önündeki 150 kilogram ağırlığındaki dondurma makinesi, güpegündüz 2 kişi tarafından çalındı. Şüphelilerin dondurma makinesini kamyonete yükleyerek götürme anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 5 Ocak'ta meydana geldi. Dondurucu cihaz üretimi işiyle uğraşan evli, 2 çocuk babası Oruç Karadağ'ın (37) işyerinin önündeki dondurma makinesi kamyonetle gelen 2 kişi tarafından çalındı. Polis, şüphelilerden N.V.'yi yakaladı ve serbest bırakıldı. Diğer şüpheli K.V.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.