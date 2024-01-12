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Haberler İzmir 150 kiloluk dondurma makinesi hırsızlığı

150 kiloluk dondurma makinesi hırsızlığı

HABER MERKEZİ
150 kiloluk dondurma makinesi hırsızlığı
İZMİR'İN Bornova ilçesinde, dondurucu üretimi yapan firmanın önündeki 150 kilogram ağırlığındaki dondurma makinesi, güpegündüz 2 kişi tarafından çalındı. Şüphelilerin dondurma makinesini kamyonete yükleyerek götürme anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 5 Ocak'ta meydana geldi. Dondurucu cihaz üretimi işiyle uğraşan evli, 2 çocuk babası Oruç Karadağ'ın (37) işyerinin önündeki dondurma makinesi kamyonetle gelen 2 kişi tarafından çalındı. Polis, şüphelilerden N.V.'yi yakaladı ve serbest bırakıldı. Diğer şüpheli K.V.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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