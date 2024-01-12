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İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 12 Ocak Diyanet'in İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri

Cuma namazını eda etmek isteyenler bulundukları ilin cuma namazı vaktini araştırıyor. İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati kaç? soruları merak ediliyor. Diyanet il il cuma namazı saatlerini paylaştı. İşte 12 Ocak cuma namazı saatleri...

HABER MERKEZİ
İzmir’de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 12 Ocak Diyanet’in İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Cuma namazı 12 Ocak 2024 tarihinde zmir'de 13:24'de, İstanbul'da 13:17'de Ankara'da 13:02'de kılınacak.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

İzmir’de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 12 Ocak Diyanet’in İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri

CUMA NAMAZI KAÇ REK'ATTIR?
Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali'den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).

İzmir’de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 12 Ocak Diyanet’in İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır, Son sünnetten sonra 4 rekat Zühri Ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti ilave edilir. Cuma namazı cuma günü öğle vaktinde kılınır. Cuma namazı tek başına kılınmaz, cemaatle kılınır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285)

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