Su borusu kazısı yaparken Roma Kalesi buldular

İZMİR'İN Kiraz ilçesinde su borusu kazısı sırasında Roma dönemine ait kale kalıntısı bulundu. Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sırasında bulunan kale kalıntılarının yanı sıra, Roma dönemine ait Pithos ve duvar taban döşemeleri de tespit edildi. Bölgenin üçüncü derece arkeolojik sit ilan edilmesine ve koruma amaçlı imar planı hazırlanmasına karar verildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

İZMİR 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Resmi Gazete'de yayınlanan kararında, "Kiraz İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Roma dönemine tarihlenen Pithos, duvar ve taban döşemesinin bulunduğu 41 ada, 12 parsel ve çevresi, İstiklal Mahallesi, 1 ada, 10 parselde yer alan kale kale kalıntısının bulunduğu alan ve İstiklal Mahallesi 4 ada, 23 parselde kale yıkığı vasıflı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile 2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazı da kapsayacak şekilde somut tespitlere dayanarak 3. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine ve koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.