‘İzmirimizde yeni bir hikaye yazacağız’

Perşembe günü Ankara'da Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile cumartesi beraber geldik İzmir'e. Hamza Dağ, ilk açıklamalarını, hedeflerini, Türkiye'nin en eski gazetesi Yeni Asır'a anlattı. Dağ, elinde bazı dosyalarla bindi uçağa. Ekibi de birçok dosyayı ellerinde taşıyordu. Heyecanlıydı...

ESER VE HİZMETLER

İzmir'in evladı Hamza Dağ'ın, milletvekili olarak İzmir için atan kalbini TBMM'de ve Genel Merkezde sık sık gösterdiğine tanığım. Uçakta İzmirlilerle buluşmak için sık sık saatine bakıyordu. Beraber yola çıktığı eski Ağrı Milletvekili ve AK Parti İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Ekrem Çelebi ile İzmir'e eser ve hizmet götürecek dosyaları konuşuyorlardı. Ben de arkadan bazı dosya başlıklarını görmek için çırpınıyordum.

"Bülent bey, Güzel İzmir'e hizmet etmek için yola çıkıyorum. Hizmet ve eserler için güzel İzmir'in gecesinde gündüzüne olmak için. Güzeller güzeli İzmirimizde yeni bir hikaye yazmak için başlıyoruz" dedi. Ben Manisalıyım. Çocukluğumun iz bırakan güzel günlerini İzmir'de yaşadım. Egeli bir gazeteci olarak çok mutluyum. Güzel İzmir'e hizmet için yola çıkan Hamza Dağ'ın İzmirlilere seslenen ilk mesajını ulaştırmak baba nasip oldu: "Hayatımın en anlamlı günlerini yaşadığım, her köşesinde mutluluğu, huzuru ve sevgiyi teneffüs ettiğim İzmir. Üniversite yıllarımı geçirdiğim, çocuklarımın ilk adımlarını attığı, meslek hayatıma başladığım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme onurunu yaşadığım İzmir. Esnafından çiftçisine, sanayicisinden balıkçısına, gencinden yaşlısına herkesin derdiyle dertlendiğim İzmir. Güzeller güzeli İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için başlıyoruz."

DOSYA BAŞLIKLARI

Güzel İzmirliler dosyalardaki projelerini gördükçe inanın çok sevinecek. Yatırımları İzmir'e akışını sağlamak. İş demek, istihdam demek aş demek... Sağlık merkezleri, sağlık turizmi: Hem İzmirlilere hem dışarıdan geleceklere hizmet. Ulaştırma: Yol demek, metro demek, İzmir'in kaderini değiştirecek hazırlıklar, ulaşım ağları... Kültür mirasına sahip olmak. Körfeze özel ilgi, partiler üstü bakış. Sosyal hizmetler: Ucuz ve uzun vadeli ödemelerle yeni İzmir evleri. Ve dar gelirli vatandaşlarımız için yeni nesil belediyecilik hizmetleri. Bilişim vadisi de güzel İzmir'e çok yakışacak...

SONUÇ

Güzel İzmir'e bir hizmet ve eser kervanı geliyor. Parola: Ege'nin yıldızında yaşayan vatandaşlara yeni nesil belediyecilik hizmeti. Efe'nin evladı Hamza Dağ, İzmir için aran kalp. Ben İzmir'de Burhan Özfatura'nın yaptıklarını görmüş. Yaşamış bir gazeteciyim. Partiler üstü hizmet ve eser yarışı için Hamza Dağ'ı güzel İzmirlilerle takip edeceğim. Aziz milletimizin desteğiyle gelmiş Başkan Erdoğan'ın rahle-i tedrisinden tecrübe kazanmış Efe'nin evladı yollarda.