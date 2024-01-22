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Haberler İzmir AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ'dan Piriştina'nın mezarına ve Kocaoğlu'na ziyaret

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ'dan Piriştina'nın mezarına ve Kocaoğlu'na ziyaret

Son dakika İzmir haberleri...AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 2004 yılında görevdeyken vefat eden Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Piriştina'nın mezarını ziyaret etti. Dağ ardından, eski başkan Aziz Kocaoğlu'nu Konak'taki ofisinde ziyaret ederek sohbet etti.

HABER MERKEZİ
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ’dan Piriştina’nın mezarına ve Kocaoğlu’na ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, ziyaretleri kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan eski Başkan Ahmet Piriştina'nın mezarını ziyaret edip, dua etti.

Dağ'a, AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Remzi Dinç ve Piriştina'nın oğlu, Buca Belediyesi eski Başkanı Levent Piriştina da eşlik etti.

Narlıdere'deki mezar ziyareti sonrası Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu Konak Çankaya'daki ofisinde ziyaret etti.

Kent gündemine ilişkin yapılan sohbette, karşılıklı iyi niyet temennisinde bulunuldu.

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