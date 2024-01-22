AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’dan İzmir’e özel konut projesi

Son dakika İzmir haberleri... AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, saha çalışmalarına hafta sonu başladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda büyük bir coşku ile karşılanan Dağ burada yaptığı konuşmada "Bizi hiçbir zaman kısır tartışmaların, polemiklerin içinde göremeyeceksiniz. Bu seçim bir yerel seçimdir. Bu yarış hizmet yarışıdır, İzmir'in kalkınma yarışıdır. İzmirli hemşehrilerim artık içi boş sloganlar ve hamasi nutuklar duymak istemiyor" ifadelerini kullandı.

'ŞUBATTA TANITIMI YAPILACAK'

Milliyet'in haberine göre, İzmir'in çözmesi gereken önemli bazı sorun alanları olduğunu söyleyen Dağ, "Körfezin durumu, trafik sorunu, kentsel dönüşüm ve toplu konut, toplu ulaşım İzmir'in temel sorun alanları. İzmir'in bu sorunları beş yıl daha öteleme şansı yok. Bize beş yıl da yetmeyecek ama bir yerden başlamamız gerekiyor. Bunun planlamasını yapıyoruz. En azından beş yılın sonunda önemli bir mesafe katedileceğini, niyetimizi kimseyi kırmadan, üzmeden, birebir diyalogla anlatacağız. Bu kentte yaşayan insanlara belediye aracılığıyla konut imkânı sağlamak istiyoruz. Belediyenin aracı olacağı sadece İzmir'de ikâmet edenlerin faydalanacağı bir proje üzerinde çalışıyoruz, yüzde 70-80'ini tamamladık. Şubat ayının ortalarına doğru projenin tanıtımını yapacağız" dedi.

Dağ, Başkan Erdoğan'ın İzmir'in ilçe belediye başkanlarını açıklamak için önümüzdeki günlerde İzmir'e bir ziyarette bulunacağını da kaydetti.

Dağ, 2004'ten bu yana İzmir teşkilâtıyla çalıştığını söyleyerek, "Teşkilât ilk defa bu kadar heyecanlı ve coşkulu bir karşılama yaptı. Bu, heyecanın dalga dalga yayılacağını gösterir. İnşallah 31 Mart akşamı İzmir'de samimiyet kazanacak" diye konuştu.

'TECRÜBELERİNDEN İSTİFADE EDECEĞİM'

Öte yandan dün İzmir'in CHP'li eski Belediye Başkanı Yüksel Çakmur ve DYP'li Burhan Özfatura'yla biraraya gelen Dağ, bugün de bir önceki CHP'li Başkan Aziz Kocaoğlu'na ziyarette bulunacak; ardından 2004'te geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İzmir'in efsanevi Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın mezarını ziyaret edecek. Dağ, Piriştina'nın oğlu Levent Piriştina ile de görüştüğünü söylerken, "İyi bir hukukumuz var. Müsait olursa o da gelecek. Aziz Ağabey ile ben milletvekili o belediye başkanıyken çok güzel çalışmalarımız olmuştu. O bizi, biz de onu severiz. Aramızda bana göre çoğu kendi partilisinden daha güzel bir hukuk olduğunu o da bilir. Yanına şimdi de gideceğiz, inşallah 1 Nisan'dan sonra da gideceğiz. Tecrübelerinden istifade edeceğiz" dedi. Dağ, "Kocaoğlu'ndan da oy isteyecek misiniz?" sorusuna ise "Belki CHP'nin adayı belli olmuş olsaydı yapabilirdim. Ama aday belli değil. Onun için o nezaketsizliği yapmak istemem" diye konuştu.

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