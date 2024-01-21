AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: İzmir'i ve sorunlarını çok iyi biliyoruz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/ak-parti-izmir-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-hamza-dag-izmiri-ve-sorunlarini-cok-iyi-biliyoruz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, A Haber'den Sefer Ayçe'nin sorularını yanıtladı. İzmir'in ilçe ilçe bekleyen pek çok sorunu olduğunu belirten Dağ "Sokaklarında, caddelerinde çok yürümüşlüğüm olan İzmir'i ve sorunlarını çok iyi biliyoruz. İzmir daha huzurlu ve daha yaşanabilir hale gelecek. Ankara şu an nasıl savunma sanayinin merkezi durumundaysa İzmir'i de bilişimde merkez üssü hale getireceğiz. İzmir'in çöp, koku, kentsel dönüşüm sorunlarını bir sistem kurarak çözeceğiz." ifadelerini kullandı.