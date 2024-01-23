İmar planı yargıda

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Esentepe Mahallesi'ndeki 80 bloktan oluşan sosyal konutların bulunduğu 7 hektarlık alan yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilmişti. Rezerv alanda TurkMall isimli şirket tarafından bu bölgeye dair hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarılmıştı.

BÖLGE ETKİLENECEK

Askıya çıkarılan planlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ile Mimarlar Odası İzmir Şubesi planları yargıya taşıdı. Odalar tarafından açılan davada söz konusu planların kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu ileri sürüldü. Mahkemenin vereceği karar bölgenin geleceğini etkileyecek. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın rezerv alan kararı ise bölgedeki hak sahipleri tarafından yargıya taşınmıştı. Dava sürecinin devam ettiği öğrenildi. Kimi hak sahipleri, rezerv alan kararının iptal edilerek ada-parsel bazlı dönüşümün yeninden mümkün kılınmasını talep ediyor.