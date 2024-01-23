İzmir’i mega projelerle dünya markası yapacağız

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Ahmet Piriştina'nın mezarını ziyaret eden Dağ'a, AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Remzi Dinç ve Piriştina'nın oğlu, Buca Belediyesi eski Başkanı Levent Piriştina da eşlik etti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, merhum başkan Piriştina'nın mezarını ziyaret etti.

Narlıdere'deki kabristan ziyareti sonrası Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu Konak'ın Çankaya semtindeki ofisine gitti. Kent gündemine ilişkin yapılan sohbette, karşılıklı iyi niyet temennisinde bulunuldu. Dağ, daha sonra, MHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kendisi için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda geçen hafta sonu yapılan karşılama törenine katılan Cumhur İttifakı ortaklarına teşekkür eden Dağ, "Cumhur İttifakı, bu geçen süre zarfında şunu çok net bir şekilde göstermiştir ki bu ülkenin devamı, bekası noktasında birlik ve beraberliğini her zaman gösterecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu süreci uyumlu şekilde devam ettiriyorlar" diye konuştu.

AK Partili Dağ, MHP İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

ÖRNEK BELEDİYECİLİK

Dağ, ardından Konak'ta basın açıklaması yaptı. Hiçbir zaman polemik içinde olmayacaklarını dile getiren Dağ "İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır bir marka haline getireceğiz. Özellikle 30 ilçemizle beraber sosyal belediyeciliği İzmirimize sağlayacağız. İzmir'de gerçekleştirilen belediyecilik, 80 ilimize örnek bir belediyecilik olacak. Ve mega projelerimizle de bu şehri Allah'ın izniyle marka şehir haline getireceğiz. İzmir artık sorunlardan kurtulmuş bir şehir haline gelecek. İzmir'de zeybeği de hep beraber oynayacağız. Halayı hep beraber oynayacağız. İzmir Körfezi'ne bakarak şarkıları, türküleri Allah'ın izniyle hep beraber söyleyeceğiz ve bu inançla, bu şiarla yola çıktık" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'a ziyaretlerinde İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti.

Dağ, ardından Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ile görüşüp sorunlarını dinledi, alışveriş yapan vatandaşlar adına pazarlık yaptı. Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir dönerci de kendisine sunulan ikramların tadına baktı.

Dağ, eski başkanlardan Aziz Kocaoğlu ile görüştü.

ŞAHİN: CANLA BAŞLA DAĞ'IN YANINDA MÜCADELE EDECEĞİZ

MHP İzmir İl Başkanlığı basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya; İl Başkanı Veysel Şahin'in yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri ve Çeşme, Dikili, Foça, Aliağa ilçelerinin adayları da katıldı. Toplantıda, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için memnuniyet anketi hakkında konuşan Şahin, "Tunç Soyer'den ortalama Atatürkçü milliyetçi vatansever CHP'li, CHP zihniyetinden mustarip. Millete özel olarak soralım ya da öğrenelim diye bir şey yok. Herkes bunu biliyor, İzmir'in pagosçu bir zihniyet ile yönetildiğinin herkes farkında" ifadelerini kullandı. Şahin, Cumhur İttifakı Adayı Hamza Dağ'ı desteklediklerini ifade ederek, "Kendisini kutluyor, her zemin ve şartta, gece gündüz demeden; canla başla yanında mücadele edeceğimizi ifade ediyorum" diye konuştu.