7 yılın ardından hizmete açılan Bozdağ Kayak Merkezi’ne bu kez de kar yağmadı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, İzmir İl Özel İdaresince 1998 yılında hizmete açılmıştı. 2 bin 159 metre yüksekliğindeki Bozdağ'ın bin 540'ıncı metresinde yapılan tesis, belirli aralıklarla çığ tehlikesi ile karşı karşıya kalınca İzmir Valiliği tarafından iki kez kapatılmıştı. 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına devredilen Bozdağ Kayak Merkezi, başlatılan çığ projesiyle yeniden hayat buldu.

MERKEZ AÇILDI, KAR YAĞIŞI YETERSİZ KALDI

7 yıldır kapalı olan merkez, konaklama olmadan ve günübirlik olarak 2024 sezonunda misafirlerini güvenli bir şekilde ağırlayabilmek için geçtiğimiz günlerde vatandaşların hizmetine açıldı. Uzun süredir beklenen kar yağışı gelse de bu sefer yağış miktarı yeterli seviyeye ulaşmadı. Bölgede şu an kayak yapmak için yeterli miktarda karın birikmediği ifade edilirken, dün akşam etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının artması bekleniyor.