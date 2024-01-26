Yüzüne kezzap atıp bacaklarına ateş etmiş

Korkunç olay önceki gün Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi. 4. evre bağırsak kanseri hastası olan Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi.

TEDAVİSİ İYİYE GİDİYOR

Yılmaz, otomobile binen eşi Derya Uzelli Yılmaz (38) ile kızı Linda (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye (61) tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra silahın namlusunu başına dayayıp, tetiği çekti. Yusuf Yılmaz ile kızı Linda ve kayınvalidesi Dilek Uzelli, hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Derya Uzelli Yılmaz ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi.

YANINA 4 TABANCA ALMIŞ

Yapılan incelemede, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği ifade edildi. Derya Uzelli Yılmaz'ın kardeşi Ramazan Onur Uzelli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ın tabancayla vurmadan önce ablasının yüzüne kezzap attığını ifade etti.

Uzelli, "Maalesef Yusuf Yılmaz, planladığı hain saldırıyı gerçekleştirmiş. Annem Dilek Uzelli'yi ve yeğenim Linda Yılmaz'ı hayattan koparmış, ablam Derya Uzelli'nin önce yüzünü kezzapla yakmaya çalışmış ve kasıtlı bir şekilde sakat bırakmak amacıyla her iki ayağından defalarca kurşunlanarak ağır bir şekilde yaralamıştır" ifadelerini kullandı.

ANNEANNE VE TORUN DEFNEDİLDİ

KÜÇÜK kız Linda ile Dilek Uzelli'nin cenazeleri, Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Ata Camisi'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Linda Yılmaz ile Dilek Uzelli, gözyaşları içinde Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KATİL SALİHLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

KATLİAMI gerçekleştiren Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın cenaze töreni Manisa'da yapıldı. Hasalan Mahalle Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın yakınları katıldı. Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.