AK Partili Bilal Kırkpınar kimdir? Kaç yaşında, nereli?

2024 yerel seçimlerinde AK Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan Aday Adayı olan Bilal Kırkpınar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayraklı Belediye Başkan Aday Adayı Bilal Kırkpınar kimdir? İşte Bilal Kırkpınar hakkında merak edilenler haberimizde…

BİLAL KIRKPINAR KİMDİR?

12 Kasım 1983 tarihinde Erzurum'da doğan Bilal Kırkpınar, Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümünden mezundur. ABD'nin San Diego State Üniversitesi'nde ekonomi ve iş gereksinimleri üzerine eğitim aldı.

BİLAL KIRKPINAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Siyasi kariyerine 2006 yılında AK Parti Gençlik Kolları'nda adım atan Kırkpınar, Nisan 2011 ile Mart 2015 tarihleri arasında İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.

Aynı zamanda gıda ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapan Bilal Kırkpınar, İzmir Erzurum Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. İzmir Uyuşturucuyla Mücadele Platformu İcra Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Kırkpınar, evlidir.

BİLAL KIRKPINAR KAÇ YAŞINDA?

12 Kasım 1983 yılında dünyaya gelen Bilal Kırkpınar, 2024 yılında 41 yaşındadır.