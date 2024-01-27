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Haberler İzmir Ege Denizi'ndeki korkutan deprem anı kamerada

Ege Denizi'ndeki korkutan deprem anı kamerada

Son dakika İzmir haberleri...Merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde depreme ait panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı depremin derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü.

AA
Ege Denizi’ndeki korkutan deprem anı kamerada

Son dakika İzmir haberleri...Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir Valisi Süleyman Elban, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur." ifadesini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor." dedi.

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