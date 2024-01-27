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Haberler İzmir İsmail Çiftçioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Partili İsmail Çiftçioğlu'nun biyografisi...

İsmail Çiftçioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Partili İsmail Çiftçioğlu'nun biyografisi...

Siyasi hayatına AK Parti'de başlayan İsmail Çiftçioğlu'nun hayatı, siyasi kariyeri, eğitimi merak ediliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Çiftçioğlu kaç yaşında, nereli? İşte İsmail Çiftçioğlu'nun biyografisi...

HABER MERKEZİ
İsmail Çiftçioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Partili İsmail Çiftçioğlu’nun biyografisi...

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken aday adayları da merak ediliyor. Siyasi kariyerine AK Parti'de başlayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olan İsmail Çiftçioğlu'nun yaşı, memleketi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte İsmail Çiftçioğlu'nun hayatı...

İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU KİMDİR?

Evli ve 2 çocuk babasıdır. Karşıyaka'da ikamet etmektedir. Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında adım atan İsmail Çiftçioğlu, parti içerisinde birçok çalışma yürüttü.

İzmir'in köklü üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olan İsmail Çiftçioğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler İlçe Başkan Yardımcısı olarak da görev aldı.

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