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Haberler İzmir İzmir Şehir Hastanesine kavuşuyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

İzmir Şehir Hastanesine kavuşuyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Son dakika İzmir haberleri...Türkiye'nin en büyük 4. şehir hastanesi olan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile hizmete giriyor. 628 bin metrekare kapalı alana sahip Bayraklı Şehir Hastanesi, Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma özelliği taşıyor.

AA
İzmir Şehir Hastanesine kavuşuyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Karşıyaka Çevre Yolu yanındaki alanda yer alan Bayraklı Şehir Hastanesi'nde, kadın doğum ve çocuk, kalp damar ve kardiyoloji, genel, onkoloji, fizik tedavi ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerinden oluşan 6 ayrı sağlık kompleksinde 2060 tescilli yatak bulunuyor.

2 bin 60 yatak kapasiteli, 628 bin metrekare kapalı alana sahip, bünyesinde 6 ayrı hastane yer alan ve 1301 sismik izolatör bulunan hastane ile 4 kilometrelik bağlantı yolu ve kavşağın da açılışının yapılacağı belirtildi.

Hastanede ayrıca 337'si poliklinik, 5'i müdahale ve 68'i de destek olmak üzere toplam 456 oda ile ayaktan hasta hizmeti sunulacak.

Nükleer tıp ve radyoterapi ile radyoloji görüntüleme hizmetlerinin verileceği hastanede 374 yoğun bakım yatağı da yer alıyor.

Hastanede başlangıç olarak günlük 3 bin 500 erişkin, 500 çocuk olmak üzere toplam 4 bin acil servis hastasına, 15 bin poliklinik hastasına, 1600 yatan hastaya hizmet verilmesi hedefleniyor.

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