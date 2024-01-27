MHP Çeşme Belediye Başkan adayı Esat Tanık kimdir, nereli, kaç yaşında?

MHP yerel seçimler için Çeşme'de eski milli tenisçi Esat Tanık'ı aday olarak gösterdi. Seçimlere kısa bir süre kala ilçe başkan adayları da merak ediliyor. Peki Çeşme belediye başkan adayı olan Esat Tanık kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Esat Tanık'a dair merak edilenler...

ESAT TANIK KİMDİR?

1980 yılında İzmir'de doğan Esat Tanık, genç yaşlarda tenis sporuna ilgi duymaya başladı. Romanya'ya giderek tenis eğitimi alan Tanık, 1991 yılında "genç milli tenis oyuncusu" unvanını kazandı. 12-14 ve 16-18 yaş gruplarında katıldığı yarışmalarda Türkiye şampiyonu olan Tanık, Avrupa Ferdi ve Takım Şampiyonaları'nda ülkemizi başarıyla temsil etti.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra 1998 yılında profesyonel tenis kariyerine adım atan Esat Tanık, kısa sürede önemli başarılar elde etti. Uluslararası arenada tanınan bir sporcu haline geldi. 26 yaşında profesyonel tenis kariyerini sonlandırdıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Texas Tech Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra Esat Tanık, kendi tenis akademisini kurdu. Sporcu kimliğini eğitmenlikle birleştirerek, genç sporculara tenis eğitimi verdi. Bu alanda önemli bir rol üstlenen Tanık, sporun yaygınlaşmasına ve gençlerin yeteneklerini geliştirmesine katkı sağladı.