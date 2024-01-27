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Haberler İzmir Yüksek faizle kandırdı milyonlarla kaçtı

Yüksek faizle kandırdı milyonlarla kaçtı

FATİH ŞENDİL
Yüksek faizle kandırdı milyonlarla kaçtı

Gün geçmiyor ki yüksek kar vaadiyle bir dolandırıcılık hadisesi patlak vermesin... Yeni Seçil Erzan vakası da İzmir'den çıktı. Üniversitedeki görevinden istifa eden Ş.T hakkında, yüksek faiz vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

PARALARI ÖDEMEMİŞ

Ş.T'NİN ayrıldığı eşinin kardeşi Alper D. de şikayetçilerden biri. Genç kadın hakkında Savcılık ve Asayiş Bürosu ekipleri tarafından soruşturma devam ederken, mağdurlarla ödeme konusunda uzlaşıldığı ancak vaat edilen paraların ödenmediği öğrenildi.

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