İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nden randevu nasıl alınır? İzmir Şehir Hastanesi adresi ve randevu ekranı...

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ NEREDE?
İzmir Şehir Hastanesi, İzmir'in Bayraklı ilçesinin Refik Şevket İnce Mahallesi'nde bulunuyor.
İZMİR ŞEHİR HASTANESİ'NE NASIL GİDİLİR? HANGİ ESHOT GİDER?
Bayraklı Şehir Hastanesi – Bostanlı İskele 532, Bayraklı Şehir Hastanesi – Bornova Metro Hattı 533, Bayraklı İZBAN İstasyonu 598, Bayraklı Toplu Konut Alanı ile EVKA 3 Metro (559), Bornova Metro Aktarma Merkezi'ne 558, numaralı ESHOT hatları hizmet vermeye başladı. Hastaneye gidecek olan araçlar, gün içinde yolcu yoğunluğuna göre 8 ile 24 dakika aralıklarla servis yapıyor.
Bayraklı Şehir Hastanesi – Bostanlı İskele 532, Bayraklı Şehir Hastanesi – Bornova Metro Hattı 533, Bayraklı İZBAN İstasyonu 598, Bayraklı Toplu Konut Alanı ile EVKA 3 Metro (559), Bornova Metro Aktarma Merkezi'ne 558, numaralı ESHOT hatları hizmet vermeye başladı. Hastaneye gidecek olan araçlar, gün içinde yolcu yoğunluğuna göre 8 ile 24 dakika aralıklarla servis yapıyor.
Otobüs seyir saatleri için ESHOT Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden paylaştığı otobüs saatleri bölümünden öğrenebilirsiniz.
ESHOT OTOBÜS SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...