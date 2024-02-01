CHP’de ortalık toz duman! Keyfi atamalar isyan ettirdi

Yerel seçimlere kısa süre kala belediye başkan adaylarını açıklayan CHP'de parti tabanından adaylara karşı isyan sesleri yükselmeye başladı. İzmir'de 2019 yılı yerel seçimlerinde Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilip belediye başkanı seçilen CHP'li 22 isimden 19'u Özel döneminde 'Değişim' adı altında yeniden aday gösterilmedi. CHP'li yetkililer, İzmir'de üç kez anket yapıldığını ve kararın adayların bilinirliğine, seçilebilir olmasına ve diğer partilerin adaylarıyla karşılaştırılmasına göre verildiğini aktardı. Parti tabanındakiler ise, bazı isimlerin aday adayı olduğu ilçe yerine başka ilçelerden belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin parti tüzüğüne aykırı olduğuna dikkat çekerek, anketle belirlendiği söylenen isimlerin parti içinde ve halkta karşılığı olmadığını, bu isimlerin kendilerine zorla dayatılmak istendiğini ifade etti.

URLA'DAN ÇEŞME'YE GEÇİŞ

Çeşme'de CHP belediye başkan adayı, teknik direktör ve spor yorumcusu Mustafa Denizli'nin 32 yaşındaki kızı Lal Denizli oldu. Urla Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olan ancak Parti Meclisi'nde CHP'nin Çeşme belediye başkan adayı olarak gösterilen Denizli de partililerin tepkisini topladı. Denizli'nin, aday adaylığı sürecinde Urla'da yürüttüğü seçim çalışmaları ile ilgili paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırması dikkat çekti. Hatta sosyal medyada "İlla babasına sempatik görünmek istiyorsanız, kızını değil, babası Mustafa Denizli'yi Çeşmespor'un başına getirseydiniz", "CHP, Lal Denizli hazır Çeşme'ye tatile gelmişken seni aday yapalım dedi" diye dalga geçenler de oldu.

CHP'lilerin içerisinde yer aldığı Güzelbahçe Demokratik Taban Hareketi, "Mustafa Günay istenmiyorsun" şeklinde paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi.

GÜZELBAHÇE AYAKLANDI

Urla'ya aday olup Güzelbahçe'den CHP belediye başkan adayı gösterilen Mustafa Günay da tepki çeken isimlerden oldu. 2011 yılında kendisini gözaltına alan polislere küfür eden ve götürüldüğü polis merkezinde olay çıkartan müteahhit ve restoran işletmecisi Onur Günay'ın babası olan Güzelbahçe Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Mustafa Günay'ın partide karşılığı olmadığı iddia edildi.

CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü'nde toplanan bazı partililer imza toplayıp aday adaylarının dosya aldığı ilçelerden değerlendirilmesi gerektiğini vurgularken, bazı partililer de 'Ankara şaşırma, sabrımızı taşırma' diyerek eylem yaptı. CHP'lilerin içerisinde yer aldığı Güzelbahçe Demokratik Taban Hareketi, "Mustafa Günay istenmiyorsun. Adaylığınızdan feragat edeceğinizi umuyoruz. Etmezseniz sorumluluğunuz çok ağır olacaktır" şeklinde paylaşımla tepkisini dile getirdi.

'SİYASİ NEZAKETSİZLİK'

Parti tabanındakilerin yanı sıra bu yerel seçimlerde başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere Bayraklı, Çiğli, Çeşme, Dikili, Güzelbahçe ve Karaburun gibi ilçelerden aday gösterilmeyen CHP'li mevcut belediye başkanları ve başkan aday adaylarından tepki sesleri yükselmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisinden yeniden aday gösterilmeyeceği haberini MYK toplantısından 5 dakika önce öğrendiğini belirterek, "En hafif deyimle siyasi nezaketsizlik" yorumu yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal da basın toplantısı düzenleyerek ateş püskürdü: Adayları değiştirmekle değişimden söz ediliyorsa bu adam kayırmacılık olur, değişim olmaz. Değişim 'Ben yaptım'la olmaz. Değişimden kasıt buysa biz bu değişimin karşısındayız."

Eylem yapan CHP'liler, Çiğli adayı Yıldırım için sosyal medyada çekip paylaştığı gitarlı videolar nedeniyle 'Tik Tok Fenomeni' yakıştırması yapıyor.

GÜMRÜKÇÜ'DEN İMALI VİDEO

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü mevcut adayın değişebileceği ile ilgili imalı bir video paylaşarak, "Çiğli ile yine, yeniden" notunu düştü.

CHP'deki aday belirleme krizi sonrası Çeşme'de toplanan partililer Genel Merkeze tepki gösterdi

Çeşme'de bazı CHP'liler 'İthal aday istemiyoruz' mitingi düzenledi. Dikili'de CHP'li mevcut belediye başkanı Adil Kırgöz yeniden aday gösterilirken, aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Gökmen Ulu'ya destek olan ve Ulu'nun bağımsız aday olabileceğini aktaran Uğur Dündar, "Parti yönetimi, ahbap çavuş ilişkisine dayalı bir tercihle mevcut müteahhit başkanı yeniden aday gösterdi" dedi.

Güzelbahçe'de Mustafa Günay'ın aday gösterilmesinde hemşerisi CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın etkisinin olup olmadığı kafalarda soru işareti bırakırken, mevcut belediye başkanı Mustafa İnce'nin 1. sıra meclis üyesi teklifine sıcak bakmayarak, "Ben Güzelbahçe Belediye Başkanı olmak için aday oldum. Bunun dışında görev verilse bile yapmam" dediği öğrenildi.

TUNCAY ÖZKAN: CİNAYET

Karşıyaka Kadın Kolları eski Başkanı olan ve Karşıyaka'dan aday adayı olan Nurşen Balcı'nın da Karaburun adayı ilan edilmesine partililer tepki gösterdi. Karaburun Belediyesi eski Başkanı Serdar Yasa'nın Balcı'nın randevu talebini reddettiği öğrenildi. Geçen seçimlerde rol oynayan CHP'li Vekil Tuncay Özkan da yaşananlara siyasi cinayet benzetmesi yaptı.

Partililer her akşam CHP Çiğli İlçe Örgütü binası önünde toplanıp eylem yapıyor.

"ÇOCUK ADAY İSTEMİYORUZ"

Çiğli'de CHP adayı olarak 35 yaşındaki Uygar Yıldırım ismi açıklandıktan sonra partililer düzenli olarak her akşam CHP Çiğli İlçe Örgütü binası önünde toplanıp eylem yapmaya başladı. 'İthal ve çocuk aday istemiyoruz' diyerek Yıldırım'ı protesto eden partililer, anketlerde de söz konusu ismin çıktığına inanmadıklarını aktardı. Yıldırım için paylaştığı videolar nedeni ile 'Tik Tok Fenomeni aday' yakıştırması yapıldı.

TOPLU İSTİFA

Öteyandan, Malatya'nın Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da, ilçedeki parti binasında yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karadağ'ın "Artık dur demenin zamanı geldi" açıklaması dikkat çekti. Karadağ ile CHP Hekimhan İlçe teşkilatından 7'si belediye meclis üyesi toplam 15 kişi de istifa etti.