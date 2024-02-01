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Haberler İzmir Eski sevgiliyi hatırlatan şarkılar “kusur” sayıldı

Eski sevgiliyi hatırlatan şarkılar “kusur” sayıldı

HABER MERKEZİ
Eski sevgiliyi hatırlatan şarkılar “kusur” sayıldı

İZMİR'DE bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Yerel mahkeme kararında, erkeğin eski eşiyle görüştüğü, evde eski ilişkiyi hatırlatır tarzda şarkılar dinlediği belirtildi. Kadın yönünden ise hakaret, fiziksel şiddet olaylarının ispatlandığına hükmeden mahkeme, erkeğin "ağır", kadının "az kusurlu" olduğuna karar vererek, tarafların boşanmalarına hükmetti.

Tarafların, bu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurması üzerine, İzmir 2. Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların kusurunu yeniden belirledi. İstinaf mahkemesi kararında, bu sefer kadının "ağır", erkeğin "az" kusurlu oldukları sonucuna varan istinaf yeni hüküm kurdu.

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