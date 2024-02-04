İzmir’deki olayda taksici katili Delil Aysal kendini bu yalanlarla savundu

Son dakika İzmir haberleri... İ İzmir Gaziemir'de, 31 Aralık saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi. Taksi şoförü Erge'yi bir süre taksiyi çeşitli adreslerde dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı.

OĞUZ ERGE'YE 3 KEZ ATEŞ ETTİ

Delil Aysal, peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı.

TAKSİCİ OĞUZ ERGE KURTARILAMADI

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Oğuz Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET VE GASP ARAÇ KAMERASINA YANSIDI: OĞUZ ERGE'YE TOKAT ATTI

Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan gaspçı Aysal'ın silahlı saldırı anı, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi durduktan sonra cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal'ın tabancayla 3 el ateş ettiği ve kurşunların isabet ettiği taksi şoförü Erge'nin yan koltuğa doğru devrilip hareketsiz kalması yer alıyor. Delil Aysal'ın tabancayla vurduğu Erge'ye ardından tokat atarak tepkisini ölçmeye çalıştığı, ardından üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı görüldü.

110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi. Delil Aysal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Aysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MEMLEKETİ SÖKE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, çok sayıda taksiden oluşan konvoyla Erge'nin annesinin yaşadığı Buca ilçesi Göksu Mahallesi 679/23 Sokak'taki evinin önüne getirildi. Taksicinin cenazesi, helallik alınmasının ardından yine meslektaşlarının oluşturduğu konvoyla defnedilmek üzere Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'ne götürüldü. Mahalle meydanında kılınan cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken Erge'nin eşi Nevra ve kızı Naz Erge'yi yakınları sakinleştirdi. Erge'nin hükümlü olan oğlu Mustafa Erge ise jandarma kontrolünde tören alanına getirildi. Kılınan namazın ardından Erge'nin naaşı Aydın'ın Söke ilçesindeki mahalle mezarlığında toprağa verildi.

KENDİNİ BU YALANLARLA SAVUNDU

Savcılık ifadesinde Aysal, "Ailevi sıkıntılarım var. Annem babam kardeşime daha çok önem veriyor. Benimle kardeşimle ilgilendikleri gibi ilgilenmiyorlar. Bu sebeplerden dolayı psikolojim çok iyi değil. Bu yüzden Buca Evka-1 semtindeki Şahin Tepesi mevkiine intihar etmeye gidecektim. Taksiye de bu yüzden bindim. Şoföre 'Şahin Tepesi'ne gidelim' dedim.Bu saatte Şahin Tepesi'ne çıkamayacağımızı söyledi. Bunun üzerine 'Gaziemir'de eski çalıştığım fırının olduğu yere gidelim' dedim. Oraya doğru gidiyorduk" dedi.

"KIZINI ARADIM SONRA TELEFONU TARLAYA ATTIM"

Tüm Türkiye'nin izlediği cinayet anlarına dair de yalanlar söyleyen caninin kart oyunu ise pes dedirtti. Katil Delil Aysal, "Üzerimde nakit para yoktu. Taksimetre ücretini kartla ödeyecektim. Ancak taksi şoförü 'pos cihazının şarjı yok' dedi.

Kartı kabul etmedi. Ben de belimdeki silahı çıkartıp sıktım. Normalde kendime sıkacaktım. Taksicinin cep telefonunu ve kulaklığını aldım. Telefon rehberinden kızının telefon numarasını buldum. Kızını arayıp, 'babanız Gaziemir'de kan kaybediyor. Ambulans çağırın' deyip kapattım. Daha sonra cep telefonunu tarlaya atıp gittim" diye konuştu. Tutuklanan Aysal'ın emniyette çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Katil Delil Aysal'ın PKK sempatizanı ve DEM parti destekçisi olduğu ortaya çıkmıştı...