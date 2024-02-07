Cezaevi firarisi, komşunun banyosunda saklanırken yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, aranan şüphelileri yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışmalarına devam etti. Çalışmalar kapsamında, değişik suçlardan hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan B.G.'nin Barış Mahallesi'ndeki evinde olduğunu öğrenilen zanlıyı yakalamak için harekete geçildi.

ALT KOMŞUSUNUN BANYOSUNA GİRDİ

B.G.'yi yakalamak için savcılıktan alınan izinle adrese operasyon gerçekleştirildi. Evin tüm odaları didik didik aranırken, zanlının banyosunun havalandırma boşluğundan alt komşusunun banyosuna girdiği anlaşıldı. Alt komşunun rızasıyla girilen evde yapılan aramada, zanlı kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.