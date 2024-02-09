CHP’nin İzmir adaylarına tepkiler dinmiyor

Son dakika İzmir haberleri...CHP'nin İzmir ve ilçelerinde yerel seçim için gösterdiği adaylara tepkiler dinmiyor. Çiğli'de mevcut başkan Utku Gümrükçü'nün yeniden aday gösterilmeyip yerine Uygar Yıldırım'ın aday gösterilmesi sonucu yüzlerce kişi toplanıp tepki yürüyüşü gerçekleştirmişti.

Ardından CHP yönetimi hiçbir gerekçe göstermeden Yıldırım'ın adaylığını iptal etti ve yerine Onur Yıldız'ı aday gösterdi.

CHP Karşıyaka ilçesinde de belediye başkan adaylığı için 2018'de İyi Parti'den 5. Sıra milletvekili adayı olan Behice Yıldız İşçimenler'in ismini açıkladı.

Bir grup partili, İşçimenler'in aday gösterilmesine tepki gösterip protesto etti. 'İthal aday istemiyoruz', 'Ankara uyuma sabrımızı taşırma' sloganları atarak eyleme katılan aday adayları ve partililer Behice Yıldız İşçimenler'in İYİ Parti kökenli olmasına tepki göstermişti.

BİR KRİZ DE DİKİLİ'DE

İlçelerden art arda gelen protesto haberlerine Dikili'de eklendi. Mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yeniden aday gösterilmesi ile birlikte ilçe örgütünde istifa haberleri de gelmeye başladı.

ESKİ İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Dikili eski İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener partisinden istifa ettiğini duyurdu. Şener yaptığı açıklamada, "Değerli yol arkadaşlarım, uzun zamandan beri mücadele ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar bana destek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

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