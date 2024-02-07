CHP İzmir’de olağanüstü kurultay hazırlıkları başladı

CHP, bir kurultay partisidir. CHP'de siyasetin ana gayesi, seçimlerden çok kurultaylardan galip çıkmaktır. Şimdi de Türkiye, 31 Mart'taki seçime hazırlanırken CHP'de olağan üstü kurultay çalışmaları erkenden başladı. Özellikle DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması kesinleşince bu çalışmalar daha da hızlandı. Çünkü, zaten İstanbul'da seçimi kaybetme ihtimali çok yüksek olan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti'nin de aday çıkarmasıyla seçilememe olasılığı büyük oranda arttı.İmamoğlu'nun seçilememesi demek CHP'de Genel Başkan yaptırdığı Özgür Özel'le birlikte kurguladığı 'değişimin' de iflas etmesi anlamına geliyor.İşte şimdi başta eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere 'değişimin' silindir gibi üzerinden geçtiği isimler çalışmalarını derinden yürütüyor. İzmir'de de Özel ve İmamoğlu'ndan çizik yiyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmirli diğer ilçe belediye başkanları sabırsızlıkla seçimin tamamlanmasını bekliyor. CHP'nin kurultay delegeleri arasında aday yapılmayan Abdül Batur (Konak), Ali Engin (Narlıdere), Erhan Kılıç (Buca) ve Ekrem Oran (Çeşme) gibi belediye başkanları da bulunuyor.İzmir'deki 56 kurultay delegesinin içinde Menemen'de aday yapılmayan Ömer Güney, Karabağlar'da aday yapılmayan Heval Savaş Kaya gibi isimlerin yanı sıra anketlerde çok iyi sonuçlar almasına rağmen Büyükşehir adayı gösterilmeyen Olgun Atila gibi etkili isimler de yer alıyor.CHP'nin İzmir kurultay delegesi listesini il kongresi sürecinde Soyer ve mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu belirlediği için bu 56 delegenin büyük çoğunluğu Kılıçdaroğlu'na destek vermişti.Şimdi de seçim başarısızlığının ardından yapılacak olağanüstü bir kurultayda Kılıçdaroğlu veya onun işaret edeceği bir ismi desteklemeleri de çok büyük olasılık.Bu arada Kılıçdaroğlu'nun Soyer'le sürekli temas halinde olmasının yanı sıra İzmir'de bir çok partiliyi arayıp, "Şimdilik sakin olun.Arkadaşlarımızla istişare halinde olun" dediği biliniyor.Anlayacağınız CHP'de seçimden sonra yine büyük bir kapışma yaşanacak. Seçimi kaybetmiş bir İmamoğlu ve işbirliği yaptığı Özgür Özel, 31 Mart'taki olası seçim hezimetinin faturasını ağır ödeyecek gibi duruyor.CHP'de İzmir adaylarını belirleme sürecinde en etkin olan kişilerden biri de Genel Başkan Özgür Özel'in üzerinde büyük etkisi olan Malatya Milletvekili arkadaşı Veli Ağbaba'ydı. Ağbaba başta Güzelbahçe'de hemşerisi Mustafa Günay'ın aday yapılması olmak üzere birçok ilçedeki adayların belirlenmesine büyük etki etti. Hatta Karşıyaka'da ilçede bile yaşamayan Yıldız İşçimenler Ünsal'ın adaylığında bile yine Malatyalı olan Belediye eski Başkanı Cevat Durak'ın aracılığıyla Ağbaba'nın etkili olduğu belirtiliyor.Biz buradan kaç kez "Veli Ağa, İzmir'den elini çek" dedik. Ancak, kendisi doymuyor, doyurulamıyor.Ağbaba, İzmir'deki işlerini takip ettiği bilinen İzmir Malatyalılar Derneği Başkanı Uygar Yıldırım'ı Çiğli'den aday yaptırmıştı. Ancak bu isim büyük tepki çekmişti.Bunun üzerine CHP Parti Meclisi, Yıldırım'ın adaylığını iptal edip yerine Onur Emrah Yıldız'ı aday olarak belirledi. Ancak, Ağbaba'nın Çiğli'deki emelleri bu değişiklikle sona ermedi.Bize gelen iddialara göre Ağbaba, Çiğli'de yeni bir hamle daha yaparak, Malatya İl eski Yöneticisi Ali Rıza Aydın'ın Çiğli'de önce ilçe ve Büyükşehir meclis üyesi, ardından da başkan yardımcısı yapılması talebiyle atağa geçmiş. Hatta iddiaya göre bununla ilgili CHP adayı Yıldız'ı bile arayıp bu isteğini ilettiği belirtiliyor.Umarız Ağbaba'nın İzmir emelleri İzmirliye toslar...CHP'de ayak oyunları adaylar açıklandıktan sonra da bitmiyor. Adayların isimlerinin Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacağı 20 Şubat'a kadar değişebileceği umudu taşıyan bazıları, karalama kampanyaları yürütüyor.En son ortaya Tüm Yerel-Sen 2 Nolu Şube'de 2021-2023 yılları arasında başkanlık yapan ve şu anCHP'den Bornova Belediye Başkan adayı olan Ömer Eşki'nin sendikada bir takım usülsüzler ve yolsuzluklar yaptığına yönelik bilirkişi raporuna üzerinden çarpıtılmış iddialar, sahibi meçhul sitelerden dolaşıma sokuldu.Biz de araştırdık, ancak, belgelerde Eşki'nin hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verildiğini gördük. Yani Eşki, bu iddialardan yargılamaya bile gerek görülmeden aklanmış.Öte yandan bu haberlerin arkasında şu anki CHP'li Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un olduğu iddia ediliyor. Biz bu iddiaya inanmak istemiyoruz, çünkü bunu kendisine yakıştıramayız.