Aya Yorgi’ye tahribat

İzmir'in Çeşme ilçesindeki dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu tahribatla karşı karşıya. Koydaki bir beach club inşaatı sırasında ağaçların kesildiği ve zeytin ağaçlarının tahrip edildiği iddia edildi. Ayrıca denize moloz döküldüğü de ileri sürüldü. Çalışma yapılan bölge hem arkeolojik SİT hem de doğal SİT özelliği taşıyor. Alanda günübirlik bir kamp alanının yapılacağı kaydedildi. Ayrıca Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı'nın da süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Yapılan çalışmalar sonucu koy, tahrip ediliyor. Eğer çalışmalar devam ederse Aya Yorgi Koyu'nun doğal güzelliği yok olacak.

'BELGELERİ BİLE YOK'

Çeşme Çevre Platformu sözcüsü Doktor Ahmet Güler açıklamada bulundu. Aya Yorgi'de korkunç bir doğa tahribatının olduğunu belirten Güler "Davaları kazansak bile yapılmış olan tahribatların bir daha geri dönüşü olmuyor. Kıyı kenar kanuna göre dokunulması yasak olan alanda Beach club yapılması için inanılmaz bir inşaat sürüyor. İnşaatı yapanlar hazine arazisini kiraladıklarını iddia ediyorlar ama ellerinde bu tahribatı yapabilecek herhangi bir resmi izin veya belge mevcut değil" ifadelerini kullandı.

Çeşme'de bir cennet olan AyaYorgi Koyu, görsel bir şölen sunmasının yanı sıra turistlerin ilk rotasıydı.

DENİZE ULAŞIM ENGELLENDİ

Eylemler yapacaklarını ifade eden Dr. Ahmet Güler " Yapılan tahribat bölge sakinlerince tüm resmi makamlara bildirilmesine rağmen hiç kimse müdahale etmiyor ve şu anda Aya Yorgi'in binlerce yıllık yapısı tamamen tahrip ediliyor. İnşaatçılar bu bölgeye dikenli teller çevrilerek halkın da denize ulaşması tamamen engellenmiş durumda. Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, burada çok büyük eylemler yapıp Aya Yorgi'nin doğal haline geri getirilmesi için mücadele vereceğiz" dedi.