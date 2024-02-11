Bir milyarlık demir vurgunu

TÜRKİYE'DE son dönemde yaşanan vurgunlarının ardından, bu kez de inşaat ve demirçelik sektöründe faaliyet gösteren bir şebekenin vurgunu patlak verdi. Olayla ilgili bazı şikayetlerin belgelerine YENİ ASIR ulaşırken Karşıyaka merkezli bir şirketin, demir alım satımı için 1 milyarın üzerinde para toplayıp onlarca kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı. Türkiye bankacılık tarihinde filmleri aratmayacak Seçil Erzan ve yüksek kar vaadi ile 3 binin üzerinde mağdur olan Ocakçı Holding vurgunun ardından bu kez inşaat ve demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren bir şebekenin vurgunu ile şok oldu.

M. D.

MASAK VE SAVCILIK DEVREDE

KARŞIYAKA'DA merkezi bulunan şirketin, İzmir başta olmak üzere İstanbul ve Bursa'da onlarca mağduru olduğu iddia edildi. İş adamlarının bu şirkete demir alım satımı için yaklaşık 1 milyarın üzerinde para verdiği ya da demir sattığı ancak ortada ne demirin ne de paranın olduğu ileri sürüldü.

V. G. T.

MASAK, Mali Şube ve Cumhuriyet Savcılıklarına yapılan şikayet sonrası şirketin asıl sahibi M.D.'nin tüm şirketleri kayınbiraderi V.G.T.'nin ve eski bankacı olan eşinin yine bankadan ayrılan bir bayan arkadaşı G.B. ile kayınpederinin üzerine yaptığı öğrenildi. Mağdurlar arasındaki Raşit Acar "Beni ve Türkiye'de onlarca şirketi güven vererek piyasada bir yer edinen bu organize şirketten davacıyız" dedi.