İzmir metro durakları! İZBAN metro durak isimleri...

METRO SEFERLERİNİN DAHA ERKEN BAŞLAMASI VE DAHA GEÇ SAATLERE SÜRMESİ MÜMKÜN MÜ?

Metro işletimi saat 06.00'da başlayıp 00.20'ye kadar sürmektedir. Kalan zamanda ise tren hattının bakımı, istasyonlarda temizlik ve onarım çalışmaları ile raylarda gerekli tamir onarım işlemleri gerçekleştirilmektedir.

METRO ARACINA BİSİKLETİMLE BİNEBİLİR MİYİM?

Bisikletli yolcular, belirlenen yolculuk kuralları dahilinde metroyu kullanabilir. Ayrıntılı bilgi için Yolcu Destek Hizmetleri başlığı altında yer alan Yolculuk Kuralları başlığından yararlanabilirsiniz.

METRO İSTASYONLARINDA YİYECEK VE İÇECEK TÜKETMEK NEDEN YASAK?

Metro sisteminin temizliğini ve hijyen koşullarını sağlamak ve korumanın yolu gıda kırıntıları, ambalaj atıklarının sistem içinde üretilmesine meydan vermemekten başlıyor.



Diğer taraftan dökülmüş sıvılar, kırıntılar yolcuların üzerine basıp kayıp düşmelerine neden olacağı için tehlike de yaratabilir.