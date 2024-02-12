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İzmir'de fırtına! Vapur seferleri iptal

İzmir'de, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından vapur seferleri geçici olarak durduruldu. Açıklamada, "Arabalı vapurların yanı sıra yolcu gemisi seferleri de saat 15.15 itibariyle iptal edilmiştir" denildi.

AA
İzmir’de fırtına! Vapur seferleri iptal

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapurların yanı sıra yolcu gemisi seferlerimiz de saat 15.15 itibariyle iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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