Demirezen: Bayındır çağ atlayacak

AK Parti Bayındır Belediye Başkanı adayı Uğur Demirezen, "Bayındır'a, çağ atlatacak hükümet destekli projelerimizin aksamaması için bir dakika bile kaybedecek zamanımız yok" dedi. Geçen 5 yılın dünyada küresel çalkantılarla geçtiğini, buna rağmen AK Parti iktidarının Bayındır'a gerekli yatırımları aksatmadığına dikkat çeken Demirezen, "Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik. Yaptıklarımız asla yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki beş yılda devam eden projelerimizi bitirip yenilerine başlayacağız. 900 bin metre karelik alanda kamulaştırmalarımız için imzalar atıldı. Tarıma Dayalı Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi hayata geçecek ve ilçemiz çağ atlayacak" dedi.