Gençlerle buluştu müjdeleri sıraladı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ, "Gençlik Aşkıyla İzmir" sloganlı Gençlik Buluşması programında çok sayıda öğrenci ile bir araya geldi. Dağ burada gençlerin sorularını cevapladı. Dağ programda, "Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı, biliyorsunuz şatoda oturuyor. Ben şatoda oturmayacağım. Şatoyu öğrencilerin, hanımların ve ailelerin gelip sosyal tesis olarak kullanacağı çok uygun fiyatlı bir yer haline getireceğiz" dedi.

"HEYECANDAN UYUYAMADIM"

Programda bir gencin, "Alsancak Gül Sokak gençlerin çok fazla vakit geçirdiği bir yer. Siz de geçtiğimiz günlerde oradaydınız. Benim sormak istediğim, bu bir reklam çalışması mıydı? Yoksa kazandığınız takdirde sizi tekrar orada görecek miyiz" sorusu üzerine Hamza Dağ şu cevabı verdi: "Biz o gün Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile bir yemek yedik. O gün 'Bir Gül Sokak'a gidelim' dedik. Oradaki gençlerin ilgi alakası bizi çok mutlu etti. O gün çok yorgun olmama rağmen o heyecandan uyuyamadım. Bana inanılmaz bir enerji verdi. Yani ilk defa gitmedik, son defa da gitmeyeceğiz."

Hamza Dağ bir gencin, "İzmirli gençlerin vazgeçilmezi özgürlükleridir. Eğer başkan seçilirseniz özgürlüklere müdahale edecek misiniz" sorusuna, "Arkadaşlar özgürlük herkesin vazgeçilmezidir. Globalleşen dünyada özgürlük konusunda farklı bir durum içine girmek ihtimal dahilinde değil. Bu konuda ülkemizde Allah'a şükür büyük oranda rahatlama söz konusu. Gençler kalıplara hapsedilmemeli. Ne diyor Hazreti Ömer, 'Ben adalet terazisinden vazgeçtiğim an beni kılıcınızla düzeltin.' Ben de adalet terazisinden, özgürlük terazisinden vazgeçersem, herkes beni düzeltsin arkadaşlar" şeklinde yanıtladı.

"CUMHURİYET'İN KALESİDİR"

Hamza Dağ, İzmir'in CHP'nin kalesi olduğu iddialarına ilişkin, "Arkadaşlar hep birlikte başaracağız. 31 Mart akşamı da 31 Mart'tan sonra da samimiyet kazanacak. Birilerinin bu şehri çantada keklik görmesine fırsat vermeyeceğiz artık. Ama şu var; Cumhuriyet Halk Partisi bu şehri arka bahçesi olarak görüyor ne yazık ki. Hep birlikte bunun böyle olmadığını göstermek durumundayız. Gençlerden destek istiyorum. Böyle siyaset yapılamaz. Burası bir partinin kalesi değil, Cumhuriyetin ve Anadolu'nun kalesidir" ifadelerini kulandı.

Dağ, yarın yapacağı proje tanıtım toplantısı öncesi gençlere bazı müjdeler de açıkladı. Dağ, "Size şunun müjdesini vermiş olayım. İzmir'im kart, Genç İzmir'im Kart, Öğrenci İzmir'im Kart inşallah 1 Nisan'dan sonra sizlerin emirlerinde olacak. O kartları o kadar çok kullanacaksınız ki eskiyecek" dedi. Gençlerden birinin kütüphanelere ilişkin projeleri sorması üzerine konuşan Dağ, "Millet Kütüphanesi çok önemli. Aynı zamanda bizim belediyelerin hepsinde var ve içerisinde çay, çorba, kek ücretsiz. İzmir'de var mı bir tane? Ne yazık ki yok. Biz inşallah her yerde öğrencilerin gelip ders çalışabileceği, sosyal aktivite yapabileceği ve çayının, çorbasının, kekinin ücretsiz olacağı birçok kütüphane kuracağız" dedi. Dağ, İzmir'in gündeme oturacak önemli bir projesini daha gençlere açıkladı.

GENÇLERE İZMİR KART

Dağ, "Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorsunuz şatoda oturuyor. Ben şatoda oturmayacağım. Şatoyu sosyal tesis olarak çok uygun fiyatlı bir yer haline getireceğiz. Uzun süredir aklımdaydı ama büyükşehir belediye başkanımız rencide olur mu diye endişe içindeydim. Büyükşehir belediye başkanı şu anda halkın içinde nasıl oturuyorsam, o şekilde devam edeceğim" dedi.

"EKSPRES HATLAR"

Gençlerden biri, İzmir'de öğrencilerin en büyük sorununun toplu ulaşım olduğu hatırlatarak Dağ'a bu konudaki vaatlerini sordu. Dağ, "Öğrencilerin yoğun gidip geldiği bölgelerle ilgili ekspres hat düşünmemiz gerekiyor. Bunu istişare ettik. İnşallah biz yapacağız" dedi.

"KÖRFEZ TURKUAZ RENKTE OLACAK"

HAMZA Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı hayal ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Siyaset yapmak istiyordum, milletvekili olmak da hep içimde vardı. Bir gün bu şehirde büyükşehir belediye başkanı olursam ne yapmam lazım? Ne yapabilirim? Nereye kadar bir şey yapabilirim? Tabii bunun hayalini kurdum. Bugün onun hayalini kurduğum için adaylık süreci olduğunda ben varım. Ben bu şehrin her yerinde bir iz eser bıraktım. İnşallah birlikte bu şehri yöneteceğiz."

İzmir'in çevre kirliliğine değinen Dağ, bu konuda projelerinin de olduğunu belirtti ve "Harmandalı hem çöp konusu ve körfezin temizlenmesi ana gündemlerimizden. Körfez her halükarda turkuaz renkte olacak" dedi.