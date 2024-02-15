‘İzmir ve Çiğli’ye hizmet belediyeciliği gelecek’

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, Çiğli'de çalışmalara başladıkları bir aya yakın sürede ilçe halkından çok yakın ilgi gördüklerini belirtti. Gökçekaya, "Bir yandan seçim çalışmalarımızı sahada sürdürürken, diğer yandan da sürpriz olacak bu projelerimizi Çiğlililere anlatmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Projelerimizin Çiğli'nin en gerekli çalışmaları ve ilçemize vizyon kazandıracak çalışmalar olacağını herkes görecek. Her adımımız Çiğli ve Çiğlililerimiz içindir. Bekle bizi Çiğli" dedi.