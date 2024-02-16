Köy kahvesinde Ponzi vurgunu

İzmir'de Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, 5 milyarlık vurgun yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Ocakçı ilk önce yeğeni Salih Han'ın 5 milyarlık soğuk cüzdanla kaçtığını ve kendisinin de peşinde olduğunu söylemişti. Ardından mağdurlara, "Çok sevdiğiniz paralarınızı vereceğim" diyerek video göndermişti. Fakat sonra kayıplara karışan Ocakçı çifti, Adana'da yakalandı.

VALİZLERLE GELİYORLAR

3 bin 100 kişi mağdurlu Ponzi vurgununda Sedat Ocakçı (34), eşi Seçilay Ocakçı (30) ve Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklanmıştı. İfadeleri ortaya çıkan Ocakçı çiftinin anlattığı olaylardan birisi dikkat çekti.

Bunun üzerine Harmandalı'da bir kahvehanede kâr payı dağıtan Ocakçı'ya mağdurların paraları valizlerle ve çantalarla getirdikleri öğrenildi. Öte yandan Sedat Ocakçı ifadesinde; soğuk cüzdanda bulunan kripto varlığını nakit paraya çevirmesi için akrabası Salih Han'a gönderdiğini, soğuk cüzdanda 5 milyar TL'nin olduğunu, Salih'in bunu alarak kaçtığını, asıl dolandırılanın kendisi olduğunu belirttiği öğrenildi.

'HİÇBİR BİLGİM YOK'

SEDAT Ocakçı'nın eşi Seçilay Ocakçı da ifadesinde Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olduğu halde "ev hanımı olduğunu, sadece eşini görmek için bir iki saatliğine şirkete gittiğini, eşi FETÖ'den ihraç edildiği için kendi üzerine şirket açtığını, yatırım konusunda hiçbir bilgisinin olmadığını belirtti.