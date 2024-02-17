İzmir’de sahte senet dolandırıcılığı

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde, kapı kapı dolaşarak kendini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtan, tebliğ olduğunu söyleyen dolandırıcı, polis tarafından yakalandı. Dolandırıcılar, farklı farklı yöntemlerle vatandaşları her gün tuzaklarına düşürürken, İzmir Karşıyaka'daki yöntem 'bu kadar da olmaz' dedirtti. İlçede kapı kapı dolaşan bir kişi, kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlara tebliğ olduğunu söyledi ve boş senetler verdi. Kağıttan basit bir düzenek yaparak bu şekilde onlarca kişiden imzalı senet topladığı tespit edilen şüpheli F.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarını işleyen F.Y. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest kaldı.